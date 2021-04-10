Коронавирус в ДНР за сутки диагностировали у 211 человек

За все время коронавирус в ДНР был диагностирован у 30 457 жителей Фото: Артем КИЛЬКИН

Выявлено еще 211 зараженных коронавирусом в ДНР. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 9 апреля проведено 425 исследований, из них выявлено 159 случаев заболевания и у 52 пациентов диагноз Covid-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении здравоохранительного ведомства Республики.

По данным Минздрава ДНР, за все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 30 457 жителей. Из этого числа – 21 774 человека выздоровели.

Зарегистрировано 2324 летальных случаев.

Лечение продолжают – 6359 пациентов.

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