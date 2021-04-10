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Политика10 апреля 2021 12:30

Участились случаи размещения военной техники ВСУ в жилых массивах Донбасса

Народная милиция ЛНР зафиксировала выявили украинское вооружение, расположенное вблизи жилых домов
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Таким образом украинская армия подвергает опасности мирное население. Фото: Штаб ООС (Архив)

Таким образом украинская армия подвергает опасности мирное население. Фото: Штаб ООС (Архив)

Вооруженные формирования Украины продолжают размещать военную технику вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса, подвергая опасности мирных жителей. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что за неделю разведка выявила размещение 17 единиц вооружения украинской армии около жилых домов.

- За истекшую неделю нашей разведкой выявлено размещение 17 единиц военной техники в жилых массивах пяти населенных пунктов на временно оккупированной ВСУ территории, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что в поселках Мироновском и Орехово обнаружено пять боевых машин пехоты. В Крымском – пять бронемашин. В Счастье и Станице Луганской – семь бронетранспортеров.

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