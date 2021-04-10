ВСУ препятствовали работе ОБСЕ в Донбассе

ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают препятствовать работе ОБСЕ в Донбассе. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы глушения беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе населенного пункта Счастье.

- Нами выявлены очередные факты работы мобильных групп РЭБ из состава 20-го батальона в зонах ответственности 80-й бригады ВСУ, - говорит офицер пресс-службы Управления НМ ЛНР Иван Филипоненко. - Наблюдатели миссии ОБСЕ были вынуждены прекращать работу из-за угрозы потери беспилотника.

Представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики отметил, что факт препятствия работы международных наблюдателей зафиксирован и в официальном отчете миссии ОБСЕ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные в Донбассе встретили Зеленского нацистским флагом

Похожую символику в этом же районе неонацисты вывешивали в преддверии Дня Победы в 2019 году (подробности)