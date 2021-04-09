В Горловке ищут водителя, сбившего 12-летнюю школьницу

Полиция выясняет детали произошедшего Фото: Мария ЛЕНЦ

В Госавтоинспекции ДНР обратились к жителям с просьбой помочь разыскать водителя, который 6 апреля сбил в Горловке ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Водитель автомобиля (предположительно внедорожника черного или темного цвета), выезжая задним ходом из дворов домов № 62-64 по улице Гагарина, совершил наезд на 12-летнюю девочку, стоявшую у края проезжей части, - рассказали детали происшествия в ведомстве.

Там уточнили, что инцидент случился в Центрально-Городском районе города ранним утром - примерно в 7.45 по местному времени.

Полиция просит очевидцев ДТП, а также лиц, обладающих какой-либо информацией об этом происшествии, позвонить в ОГАИ города Горловки по телефонам: (06242) 7-68-57; (071) 336-77-20; 102, либо же сообщить детали по адресу: Горловка, Центрально-Городской район, улица Интернациональная, 76а.

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