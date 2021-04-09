Погода в Донецке 10 апреля: Будет облачно, без осадков

Небо в столице Республики будет затянуто облаками. Фото: gorod-donetsk.com

Завтра в столице Донецкой Народной Республики будет держаться пасмурная погода. Правда, осадков не предвидится.

Утром столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +11 градусов по Цельсию.

Ветер северный, до 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752-753 мм ртутного столба.

10 апреля в народе вспоминают память преподобных мучеников Евстратия Печерского и Илариона Нового. Раньше в этот день, если не было заморозков, выгоняли на пастбище скот. В зависимости от того, насколько на улице тепло, с этого дня начинают просыпаться комары и шмели. А наши предки обычно внимательно следили за птицами: если те вили гнезда на солнечной стороне - ждали холодного лета, а если в тени - лето предвещало быть теплым.

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