Детскому учреждению в ЛНР помог предприниматель из Австрии

Хирш является членом благотворительного фонда Diakonie Austria, который помогает образовательным учреждениям Донбасса, пострадавшим от войны. Фото: aprlnr.su

В ясли-сад «Буратино» города Зоринск пришла большая помощь. Подарки учреждению сделал предприниматель из Австрии Отто Хирш. Об этом сообщили в администрации Перевальского района Луганской Народной Республики.

Австрийский бизнесмен помогает местным жителям уже не один год. Впервые он оказал поддержку, когда пришлось восстанавливать Зоринскую школу после украинских обстрелов, потом купил мебель и кухонную технику в детский сад «Буратино», приобрел для учащихся компьютеры.

На этот раз предприниматель передал детсаду целых 4 стиральных машины, 3 пылесоса, 2 утюга и мебель для полного оснащения медицинского кабинета.

- Хочется поблагодарить нашего австрийского друга за оказанную помощь, отзывчивость и такое внимание к нашим детям, - подчеркнул руководитель администрации Перевальского района Виталий Михайлов.

Читайте также

В ЛНР помогут специалистам, желающим работать в прифронтовых районах

Соответственное поручение дал Глава Республики Леонид Пасечник (подробнее)