Жителей ЛНР предупредили о перебоях с питьевой водой

Ремонтники устраняют порыв на магистральном водоводе «Алчевск-Петровское». Фото: ГУП ЛНР «Лугансквода»

Из-за аварии на магистральном водоводе «Алчевск-Петровское» сокращена подача воды абонентам 3-х и прекращена абонентам 2-х городов Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- В связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 1000 миллиметров «Алчевск-Петровское» ориентировочно до 06.00 11 апреля 2021 года (с учетом вхождения в рабочий режим) будет сокращена подача воды на города: Петровское - 80%, Антрацит, Красный Луч - 100%, Алчевск, Перевальск - 20%, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, были названы адреса, по которым 9 апреля возможны перебои с водой. С ними можно ознакомиться на официальном сайте предприятия «Лугансквода».

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