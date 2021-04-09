В Донецке отреставрируют парк кованых фигур

Такого уникального парка нет даже в Европе Фото: Юлия АНДРИЕНКО

К 1 мая в Донецке восстановят 35 арт-объектов и их элементов в парке кованых фигур. В этом году исполняется ровно двадцать лет с момента его создания. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

О необходимости реставрации парка в Донецке говорят давно. С приходом войны в Донбасс его обслуживание стало для города непосильной задачей, поэтому многие скульптуры успели поржаветь и прийти в негодность. Теперь, наконец-то, ситуацию поправят - силами донецких кузнецов.

- Учитывая военные действия и острый дефицит финансовых ресурсов, за эти годы не удавалось провести ремонт, реконструкцию и восстановление парка. В этом году благодаря государственной корпорации «Донецкие технологии» вопрос будет решен, - отметил мэр.

Напомним, парк кованых фигур был открыт в 2001 году и сразу же стал визитной карточкой Донецка. Он до сих пор остается единственным в Европе парком подобного формата.

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