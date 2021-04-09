В МИД ДНР заявили о перспективах сотрудничества с Сирией

На встрече обсуждали возможность развития инвестиционного бизнеса между странами. Фото: МИД ДНР

С 4 по 8 апреля делегация Донецкой Народной Республики побывала с рабочим визитом в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР.

Там представители Республики провели ряд переговоров с сирийской стороной, после чего приняли участие в «Конференции по инвестициям и партнерству». Обсуждалась возможность развития инвестиционного бизнеса между двумя странами.

В этот же день делегаты ДНР повстречались с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X и с Верховным Муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном.

- Итогом поездки стало достижение перспективных договоренностей по развитию совместных проектов между Донецкой Народной Республикой и Сирийской Арабской Республикой, - рассказали дипломаты.

Напомним, ранее в администрации Главы ДНР сообщили об обсуждении возможности открытия торгового представительства в САР.

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