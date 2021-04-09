Началась подготовка к Параду Победы в Донецке 2021

Проведение вакцинации всего личного состава Народной милиции позволит безопасно провести мероприятие Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Стартовала подготовка к Параду Победы в Донецке 2021, который традиционно проведут на главной площади столицы 9 Мая. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Ранее лидер государства заявил о завершении вакцинации среди военнослужащих ДНР.

- Проведение вакцинации всего личного состава Народной милиции позволило ослабить режимно-ограничительные мероприятия и безопасно провести Парад Победы 9 мая, подготовка к которому уже началась, - отметил руководитель Республики.

Напомним, военный парад в ДНР традиционно проходит 9 Мая. Однако в прошлом году из-за угрозы распространения коронавируса мероприятие решили отложить. Оно состоялось 24 июня - в день 75-летней годовщины проведения первого Парада Победы в Москве.

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