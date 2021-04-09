В ДНР подтвердили 198 новых случаев заболевания коронавирусом

На лечении находятся 6 262 пациента с коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике сообщили о новых фактах заражения жителей коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки таких случаев медики зафиксировали 198. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 8 апреля провели 511 исследований, из которых выявили 166 случаев заболевания, а у 32 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве добавили, что за этот период выписались из больниц после выздоровления 147 человек, 10 не смогли пережить болезнь. Кроме того, благодаря экспресс-тестам медики выявили 41 жителя, уже переболевшего COVID-19 раньше.

С учетом последних данных, в Донецкой Народной Республике за все время были подтверждены 30 246 случаев заражения COVID-19. На лечении находятся 6 262 пациента, выздоровели - 21 670, умерли - 2 314 человек.

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