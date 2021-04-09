За сутки от коронавируса в ЛНР скончались трое жителей

Медики напоминают - болезнь опасна своими осложнениями Фото: Артем КИЛЬКИН

В Луганской Народной Республике сообщили о смерти еще трех носителей COVID-19. Такие данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Таким образом, с начала пандемии зарегистрирован 341 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - уточнили в ведомстве.

За последние сутки медики ЛНР выявили 37 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь, в общей сложности, в Республике подтверждены 3 950 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Из них полностью выздоровели и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 3 245 человек. Продолжают проходить лечение 364 пациента.

Тем временем в Республиках Донбасса продолжается вакцинация от коронавируса.

Читайте также

Глава ДНР Денис Пушилин - «Комсомолке»: Сейчас началась вакцинация всех желающих жителей Республики

Руководитель Республики во время пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «КП» (подробнее)