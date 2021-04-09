Украинские войска за сутки выпустили по ДНР около 30 мин и снарядов

Днем ранее ВСУ шесть раз нарушили режим тишины, выпустив по ДНР 75 боеприпасов. Фото: штаб «ООС»

Украина продолжает обстреливать Республики Донбасса. Представители Донецкой Народной Республики заявили о намеренном обстреле войсками ВСУ сразу трех населенных пунктов в Донбассе. Об этом они сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило 3 раза, а общее количество примененных боеприпасов - 28 единиц, - рассказали наблюдатели.

В представительстве уточнили: под удар украинской армии попали окрестности села Веселое на донецком, поселка Зайцево на горловском, а также села Ленинское на мариупольском направлениях. Противник стрелял из крупнокалиберного оружия - 82 и 120-миллиметровых минометов, а также различных видов гранатометов.

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