Зеленский приехал в Донбасс подбодрить бригаду, снайпер которой 22 марта убил 71-летнего жителя ДНР

Зеленский приехал на позиции подразделения 28-ой бригады ВСУ. Фото: Офис президента Украины

8 апреля в зону карательной операции в Донбассе прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- По имеющимся у нас данным, в зону «ООС» прибыл президент Украины Зеленский, который проинспектировал подразделения на передовой, пообщался с личным составом и тем самым попытался повысить настрой украинских боевиков, значительно упавший за последнее время, - говорится в сообщении.

Местом для посещения Зеленский выбрал населенный пункт Марьинку, расположенный прямо напротив Донецка. Именно с этих позиций подразделения 28-ой бригады ВСУ регулярно обстреливают жилые пригороды столицы Донецкой Народной Республики, подвергая угрозе жизни мирных людей. Так, 22 марта от пули украинского снайпера этой бригады во дворе собственного дома в поселке Александровка погиб 71-летний пенсионер.

- И именно этих террористов и фашистов хочет подбодрить Зеленский, - возмущены в Республике.

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