В Донецке российскую актрису Викторию Тарасову наградили орденом Дружбы

Актриса активно поддерживает Донбасс, и уже не раз уже бывала в Республике с творческими вечерами. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецке состоялся премьерный показ нового российского фильма «Пункт пропуска». На презентации ленты побывал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

Одну из главных ролей в фильме сыграла российская актриса театра и кино Виктория Тарасова, которая хорошо известна в Республике своей благотворительной и общественной деятельностью.

За особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между народами, содействие в установлении мира, а также повышение авторитета ДНР за рубежом Денис Пушилин вручил ей государственную награду Республики - орден Дружбы.

- В Донецк приезжаю, как домой. И первым делом, когда вышел фильм, сказала, что надо срочно ехать в Донецк. Слава Богу, что все получилось! Будем продолжать делать добрые дела, без них никак! - поблагодарила в ответ Виктория Тарасова.

Читайте также

Терапевт из Макеевки Валентина Якунина, работая более полувека врачом, стала «Человеком года»

Бывшие пациенты, которым она спасла жизнь, узнают ее при встрече и благодарят (подробнее)