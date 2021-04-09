В Республиканскую здравницу ЛНР отправились первые отдыхающие

Как и планировалось, отдыхающих начали принимать с апреля. Фото: sanatoriy_molodogvardeyskiy

В Луганской Народной Республике приступила к работе Республиканская здравница. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики ЛНР.

- Первыми заработали санатории в Антраците и Молодогвардейске. Льготные путевки получили более 160 жителей Республики, - рассказали в ведомстве.

Среди отдыхающих, кто отправился в здравницу первыми, - ветераны войны, участники боевых действий, ликвидаторы и пострадавшие от аварии на ЧАЭС, люди, ставшие инвалидами вследствие травм и профзаболеваний, полученных на предприятиях до 2014 года.

Возможность оздоровиться получили также сотрудники учреждений, застрахованные Фондом соцстраха на случай нетрудоспособности и в связи с материнством ЛНР.

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