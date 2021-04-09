В ЛНР помогут специалистам, желающим работать в прифронтовых районах

Условия работы в прифронтовых районах очень тяжелые, потому как всегда сохраняется опасность обстрелов с украинской стороны Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Молодым специалистам, желающим работать в прифронтовых районах Луганской Народной Республики, государство предоставит льготы или другие виды помощи. Такую возможность поручил проработать Глава Республики Леонид Пасечник после того, как встретился со студентами в Стаханове.

- Думаю, этот вопрос необходимо проработать. Может, какие-то льготы, поступления, жилье, заработная плата, премии, - сказал он.

Глава ЛНР подтвердил, что условия работы в прифронтовых районах очень тяжелые, потому как всегда сохраняется опасность обстрелов с украинской стороны. Именно поэтому молодые специалисты, которые не побоялись трудностей и изъявили желание там работать, заслуживают к себе особого отношения.

- Они оказывают помощь там, где в общем-то существует опасность - и для их жизни в том числе, - считает Леонид Пасечник.

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