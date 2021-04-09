Прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту подрыва подростков в Славяносербске

Один из подростков чудом остался жив. Фото: ЛИЦ

Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело после подрыва подростков в Славяносербске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на управление по надзору за соблюдением законов в военной сфере.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), статьей 440 («Геноцид») УК ЛНР, - рассказали в прокураторе.

Следствие установило, что вечером 6 апреля двое подростков гуляли на берегу реки Северский Донец в районе улицы Набережной. Один из них наступил на неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало. В результате юноша получил множественные травмы, от которых скончался на месте. Другой парень находился в нескольких метрах от взрыва, поэтому остался жив.

Напомним, ранее Народная милиция ЛНР сообщила о том, что киевские силовики заминировали берег Северского Донца в районе Славяносербска дистанционно.

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