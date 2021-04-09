В Донецком ботаническом саду зацвел «дьявольский язык». Фото: Донецкий ботсад

В оранжерее Донецкого ботанического сада зацвел морфофаллус коньяк или как в народе его называют дьявольский язык, лилия Вуду, змеиная пальма. Родина этого необычного и редкого растения – Южный Китай, Корея, Таиланд.

- Его родовое название связано с необычной формой соцветия, а видовое – коньяк - не имеет ничего общего с алкоголем, - рассказывают сотрудники ботанического сада.

Во время цветения змеиная пальма источает аромат, напоминающий трупный запах, привлекая к себе мух-опылителей. Затем у растения появляется огромный рассеченный как кружево лист. Площадь листовой пластинки может достигать полутора метров.

Накопив за это время (до октября примерно) питательных веществ, змеиная пальма опять уйдет в состояние покоя. У желающих насладиться неповторимым ароматом цветения есть всего пара недель.

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