9 апреля в Донецке будет сплошная облачность, +9 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 9 апреля будет сплошная облачность. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 градусов.

В течение суток ветер будет дуть северном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

9 апреля почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрена Настовница, потому что в это время бывают утренние заморозки - снег от них замерзает, и люди ходят как по «насту». С теплых краев продолжают возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы. Если чибис летит низко - к продолжительной сухой погоде; если он кричит с вечера - к ясной погоде. Если весенний лед тонет или остается на берегу, то лето будет холодным.

По прогнозам синоптиков, 10 апреля будет переменная облачность, на нескоько градусов потеплеет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Терапевт из Макеевки Валентина Якунина, работая более полувека врачом, стала «Человеком года»

Бывшие пациенты, которым она спасла жизнь, узнают ее при встрече и благодарят (подробности)