9 апреля в ДНР будет проведена комплексная проверка системы централизованного оповещения населения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

9 апреля 2021 года с 14.00 до 14.30 на территории Донецкой Народной Республики будет проведена комплексная проверка системы централизованного оповещения населения с включением электросирен.

- Необходимо включить радио или телевизор, прослушайте речевое сообщение, действуйте в соответствии с указаниями, оповестите близких о полученной информации. Действуйте быстро, без суеты, соблюдайте порядок и дисциплину, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС ДНР добавили, цель комплексной проверки системы централизованного оповещения – привлечь внимание жителей, предупредить, информировать о происшествиях, авариях, чрезвычайных ситуациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комендантский час в ДНР планируют поэтапно отменить

Уже принято решение приостановить комендантский час в ДНР на майские праздники и на выходные в летний период (подробнее)