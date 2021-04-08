В Горловке на площади Ленина прошла общегородская зарядка. Фото: горадминистрация

8 апреля в Горловке прошла традиционная общегородская зарядка «В здоровом теле - здоровый дух!» Около тысячи горловчан разных возрастов вышли на площадь Ленина, чтобы с пользой провести время и напомнить всем о важности здорового образа жизни.

Сотрудники администрации города, школьники, студенты, преподаватели вузов, работающая молодежь и обычные прохожие дружно выполняли комплексы физических упражнений.

Провели зарядку для горловчан самые активные и самые спортивные студенты Автомобильно-дорожного института.

- Такие мероприятия очень важны, так как они помогают нашей молодежи и жителям Горловки прикоснуться к здоровому образу жизни, понять, как это важно и нужно для организма человека. Зарядка - это огромный заряд бодрости и веселья. Думаю, что каждый участник сегодня получил только хорошее настроение и позитивные эмоции! - подытожила заведующий сектором по делам молодежи администрации города Горловка Дарья Лозовая.

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