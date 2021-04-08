Леонид Пасечник почтил память жителей Стаханова, погибших от обстрелов ВСУ

Глава ЛНР почтил память жителей Стаханова, погибших от обстрелов ВСУ. Фото: ЛИЦ

Глава ЛНР Леонид Пасечник во время рабочей поездки в Стаханов возложил цветы к мемориалу погибшим бойцам ополчения и мирным жителям. Мероприятие было приурочено ко Дню жертв украинской агрессии, которая отмечается в Республике 14 апреля.

Ранее глава ЛНР провел встречу со студентами Стахановского отделения медицинского колледжа Луганского медицинского университета имени Святителя Луки.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины», начав таким образом вооруженную агрессию против Донбасса. Решение было введено в действие на следующий день, 14 апреля, спикером Верховной Рады Александром Турчиновым, исполнявшим обязанности президента.

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