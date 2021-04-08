В Донецке в первом городском пруду утонула женщина. Фото: МЧС ДНР

7 апреля в Донецке на воде погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

- Тело погибшей было обнаружено в первом городском пруду в районе парка имени Щербакова, - сообщили в спасательном ведомстве.

Спасатели МЧС заметили утонувшую в воде возле берега. В настоящий момент устанавливается ее личность.

Подобная трагедия произошла в феврале этого года. Тогда труп женщины нашли во льду возле берега одного из водоемов Богодуховской балки.

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