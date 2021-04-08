В ДНР погиб военный в результате обстрела ВСУ. Фото: штаб ООС

8 апреля во время обстрела украинскими военными донецкого поселка Веселое погиб защитник Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Желая продемонстрировать свою боевую выучку перед прибывшим на Донбасс президентом Украины Зеленским, боевики 58-й омпбр по приказу военного преступника Кащенко открыли минометный огонь по району Веселого, - говорится в сообщении УНМ.

Как сообщала "КП", всего было выпущено четырнадцать мин калибра 120 миллиметров.

- Для защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков, подразделения НМ ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и подавить огневую активность противника, - сообщает Управление.

Факты нарушений доведены до представителей украинской стороны в СЦКК, для принятия мер к нарушителям и исключения случаев фальсификации учетных данных о нарушениях режима прекращения огня с украинской стороны.

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