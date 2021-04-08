Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 178 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 30 048 человек. Об этом сообщает Минздрав.

- За 8 апреля проведено 448 исследований, из них выявлено 156 случаев заболевания и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находится 6221 пациент, выписаны – 21 523 человека, летальных случаев – 2304.

Медики напоминают: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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