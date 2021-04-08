ВСУ обстреляли Донецк, Ленинское и Коминтерново
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские военные за прошедшие сутки шесть раз нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР 75 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под огнем вооруженных формирований Украины оказались районы Октябрьского, Луганского и Веселого на донецком направлении, а также окрестности Ленинского и Коминтерново на мариупольском направлении, - сообщает представительство Республики в СЦКК.
Противник применял минометы калибром 120 миллиметров, зенитные установки и гранатометы. В сообщении указано, что накануне в Коминтерново на улице Ахматова огнем со стороны ВСУ был поврежден фасад одного из домов.
Напомним, что в предыдущие сутки украинские боевики восемь раз нарушили перемирие, выпустив по Республике почти 90 боеприпасов.
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