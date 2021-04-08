Украинские боевики нанесли минометный удар по Донецку. Фото: штаб ООС

8 апреля утром украинские военные нанесли минометный удар по району Донецкого аэропорта. В частности, по фактически примыкающему к взлетным полосам поселку Веселое. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров из Опытного, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Также утром украинские военнослужащие со стороны подконтрольного Киеву Водяного в направлении Ленинского выпустили 14 мин калибром 82 миллиметра. О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.

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