В ООН рассказали, сколько в Донбассе погибло детей из-за мин

В Донбассе не все минные поля обозначены предупреждающими табличками. Фото: СММ ОБСЕ

В Детском фонде ООН ЮНИСЕФ назвали количество погибших и раненых детей из-за мин или взрывных устройств за время боевых действий в Донбассе. С апреля 2014 года по август 2020 года жертвами стали 42 ребенка. Еще 144 получили ранения.

- В большинстве случаев трагедии случаются, когда дети подбирают взрывоопасные предметы. Думают, что это игрушки, — заявили в фонде.

В ЮНИСЕФ отметили, что в течение семи лет конфликта остается крайне важной проблема обучения минной безопасности для детей по обе стороны линии разграничения.

От мин продолжают гибнуть дети и сейчас. Буквально два дня назад – 6 апреля - на окраине поселка Славяносербск двое подростков 16 и 17 лет забрели на минное поле. Один погиб, другой получил ранения.

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