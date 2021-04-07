В Донбассе снова подорвался на мине мирный житель

Вдоль Северского Донца ВСУ дистанционно заминировали берег. Фото: Скриншот Яндекс/карты

Сегодня, 7 апреля, мирный житель получил тяжелые ранения при подрыве на взрывном устройстве у берега Северского Донца в районе села Желтое Славяносербского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Житель подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Несмотря на все предупреждения о минной опасности, мужчина 1964 года рождения с целью сократить путь, пошел по лесополосе вдоль берега реки Северский Донец, - сказал Осадчий.

Он отметил, что по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом боевиками 80-й бригады ВСУ.

- Пострадавший с тяжелыми осколочными ранениями эвакуирован в Луганский республиканский центр экстренной помощи, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, - сообщил офицер ЛНР.

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