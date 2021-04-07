Погода в Донецке: 8 апреля будет пасмурно и 8 градусов тепла

Днем в Донецке будет пасмурно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

8 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха утром +4…+5 градусов. Днем – до 8 градусов тепла. Вечером +4…+5 градусов. Ветер несколько раз поменяет направление и будет дуть скоростью от 4 до 8 м/с.

В Православной церкви на следующий день после праздника Благовещение (7 апреля) совершается собор архангела Гавриила, который принес Деве Марии благую весть о рождении от нее Спасителя мира. В народе по приметам на Гавриила Благовеста судили о весне. Если наблюдается светлый восход солнца, то холодов больше не будет. Заморозки – к холодной и затяжной весне. В какой стороне неба звезды будут блистать сильнее, оттуда с утра можно ждать ветра. Какая погода на Гавриила, такая будет и на Сергея-курятника (8 октября).

По прогнозам синоптиков 9 апреля сохранится пасмурная погода. Ночью +2…+3 градуса, днем до 10 градусов тепла, а вечером до 6 градусов. Северный ветер будет дуть скоростью 3-5 м/с. Порывами до 9 м/с.

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