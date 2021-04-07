Боевики из 58-й бригады ВСУ обстреляли из тяжелых минометов Донецк

По Донецку украинские каратели били из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня вечером украинские военные обстреляли из минометов Донецк и его окрестности. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Огонь со стороны подконтрольного Киеву поселка Опытное велся в направлении села Веселое к северу от Донецка в 18:15. А в 19:20 обстреляли саму столицу ДНР. Всего было выпущено 20 мин калибром 120 мм.

Напомним, что в Опытном находятся подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. В декабре это соединение под руководством американских инструкторов отрабатывало тактику штурма города на Яворовском полигоне во Львовской области. После чего бригаду перебросили в Донбасс.

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