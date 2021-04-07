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Политика7 апреля 2021 20:39

Александр Ходаковский предложил гостиничный фонд Донецка использовать для эвакуации

Основатель батальона "Восток" считает необходимым принять меры для спасения мирных жителей
Юлия АНДРИЕНКОЮлия АНДРИЕНКО
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Нужно извлекать уроки из ошибок прошлого

Нужно извлекать уроки из ошибок прошлого

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Один из лидеров Русской весны и создатель батальона "Восток" Александр Ходаковский предложил принять меры перед возможным обострением ситуации на фронте.

- Предлагаю использовать под эвакуацию гостиничный фонд, - сказал Александр Ходаковский. - Закрепить его за главами городов и районов, поставить им задачу подготовить объекты к размещению беженцев, составить методичку, что брать с собой людям, а чего не стоит брать, чтобы не загромождать транспорт и ограниченную жилую площадь, выделить этот самый транспорт, и дополнение: не ждать, пока клюнет, а разрешить уже сейчас переезжать тем, кто в особой группе риска.

Александр Сергеевич подчеркнул, что не нужно ждать самого обострения, что потом будет поздно принимать меры.

- Я помню то, чего нынешние руководители не видели либо потому, что их тогда с нами не было, либо они были на вторых ролях...А ещё я знаю, как будет: сначала мы прогнемся, и они верхом на огненном валу прокатятся по нашим головам, а потом мы включим резервы, и так же на огне покатимся обратно. Руководители тоже это знают, но у них нет нужной памяти, и поэтому они не воспринимают это так остро, как я. Поэтому я возвращаюсь к этой теме, - добавил он.

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