Спортсмены ДНР с 2014 года завоевали на соревнованиях в России 5282 медали

Денис Пушилин рассказал о развитии спорта в ДНР. Фото: Сайт Главы

С 2014 года спортсмены ДНР выезжали на соревнования в Российскую Федерацию больше полутора тысяч раз. За это время они привезли 2021 золотую медаль, 1630 серебряных медалей и 1631 бронзовую медаль. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

- Сейчас набирают оборотов соревнования по мини-футболу. Активно развивается художественная гимнастика, федерации хоккея и фигурного катания, а также дзюдо, - рассказал Глава ДНР.

На сегодня в ДНР 61 спортивная федерация, а всего видов спорта – 92.

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