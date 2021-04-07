Жители Республик Донбасса смогут принять участие в выборах в Госдуму России

Денис Пушилин рассказал, что российские граждане, проживающие в Донбассе, смогут проголосовать в выборах в Госдуму. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин на своей большой пресс-конференции сообщил, что граждане России, проживающие в Донбассе, смогут быть причастны к формированию будущего РФ.

- Жители Республик Донбасса смогут как выехать на территорию Российской Федерации для голосования, так и отдать свой голос через интернет. Детали будут разъяснены позже, - рассказал Денис Пушилин.

По данным Главы, сейчас в Донбассе проживает больше полумиллиона российских граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин - «Комсомолке»: Сейчас началась вакцинация всех желающих жителей Республики

Руководитель Республики во время пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента «КП» (подробнее)