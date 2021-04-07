Денис Пушилин: В 2021 году на оздоровление в Крым и Краснодарский край отправятся 4 400 шахтеров ДНР

Денис Владимирович акцентировал внимание и на зоны отдыха Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На пресс-конференции Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина был затронут вопрос оздоровления жителей государства.

- В этом году, если не будет никаких ситуаций с ковидом, планируется оздоровить порядка 4400 шахтеров, это на территории Крыма и Краснодарского края, - сказал Глава ДНР. - У нас запланировано семь смен – 1015 детей смогут посетить и отдохнуть в лагерях Российской Федерации. Этого недостаточно. В этом плане нам нужно двигаться. Без ковида будет, конечно же, легче.

Денис Владимирович акцентировал внимание и на зоны отдыха Республики.

- Не все изучены. Я говорю о тех зонах отдыха, на которые стоит обратить внимание, как наших граждан, так и местных администраций, чтобы там проводить обустройство. Я говорю и о Зуевке, и о Шахтерском районе. Там, где есть водоемы, есть возможность с ночевкой провести время. Есть интересные места в Старобешевском районе – поселок Новый Свет. Хомутовская степь – ей в этом году исполняется 95 лет, - отметил руководитель Республики.

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