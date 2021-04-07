Денис Пушилин рассказал о состоянии курортов ДНР

В Республике два курортных поселка - Седово и Безыменное Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В курортных поселках Седово и Безыменное предстоят серьезные работы по реконструкции. Об этом на пресс-конференции сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Состояние баз отдыха оставляет желать лучшего. Давайте смотреть правде в глаза. Мы будет набирать обороты. Есть возможности с привлечением инвестиции. Но и здесь все пересекается с безопасностью, ведь недалеко проходит линия соприкосновения. Поэтому в этом плане без допинвестиций и безопасности двигаться будет очень сложно, - сказал руководитель государства.

Глава Республики отметил, что, несмотря на сложности, определенная работа проводится.

- Каждый год мы видим обновленный поселок Седово. Но это не то, чего хотелось бы видеть гражданам Донецкой Народной Республики. Я бы расширил географию, с этим будем работать. Какого-то мгновенного чуда, пятизвездочного курорта у нас не появится. Все должно происходить постепенно, - подытожил Денис Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР рассказал, будут ли поставлять в Республику другие вакцины помимо «Спутника V»

В Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина (подробности)