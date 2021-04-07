Денис Пушилин рассказал, каково быть Главой ДНР и отцом троих дочерей

Глава ДНР рассказал, что компенсирует недостаток общения со своими детьми во время встреч с активной молодежью Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Во время пресс-конференции Главы ДНР Дениса Пушилина поделился со зрителями и журналистами в зале, каково это быть руководителем государства и отцом.

— Ни для кого это не секрет, что времени, конечно, не хватает, но я расцениваю это, как издержки руководителя государства. Тем не менее, это не означает, что я не общаюсь со своими детьми, — отметил Глава Республики.

У Дениса Пушилина три дочери. Со старшей он регулярно общается во время тренировок в спортзале. С младшими дочерями проводит сравнительно меньше времени. С ними он видится или утром перед тем, как уйти на работу, а они в школу, или вечером.

— Стараюсь уделить им внимание, но этого объективно не хватает. Но при этом они у меня спортсменки. Занимаются художественной гимнастикой, а младшая еще танцами и плаванием. В общем направлений много, — добавил Глава ДНР. — Хотелось бы больше времени, но довольствуюсь тем, что есть.

Время, которое Глава Республики не может провести со своими детьми, по его словам, он старается компенсировать общением с активной молодежью из общественный организаций.

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