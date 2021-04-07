Глава ДНР: Решается вопрос, чтобы студенты могли подавать документы на паспорт Республики через кадровые службы вузов

Жители Донецкой Народной Республики продолжают получать паспорта ДНР и Российской Федерации Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил на пресс-конференции о принятии решения – подключить кадровые службы высших учебных заведений к вопросу подачи студентами документов на паспорт ДНР.

По детям, достигшим 14 лет, вопросов нет. А вот у студентов проблема есть, - говорит Пушилин. - Мы приняли решение подключить к этому вопросу кадровые службы вузов. Студенты в своем вузе могут проверить пакет документов. Также прорабатывается вопрос, чтобы студенты могли подать документы через кадровую службу.

Глава ДНР отметил, что работа по ускорению выдачи паспортов ДНР и приему документов на получение российского гражданства проведена колоссальная.

- Увеличено количество отделений Миграционной службы, увеличено количество сотрудников, которые прошли обучение и уже сейчас приступили к работе. Техническое оснащение было обновлено, - рассказал руководитель государства.

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В Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина (подробности)