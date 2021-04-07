Глава ДНР рассказал о процессе выдачи паспортов ДНР и РФ

Жители Донецкой Народной Республики продолжают получать паспорта ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жители Донецкой Народной Республики продолжают получать паспорта ДНР и Российской Федерации. Глава Донецкой Народной Республики рассказал о том, как будет ускорен процесс выдачи документов.

- Потребности гораздо больше, чем может, извините за слово, «вывезти» наша Миграционная служба, - сказал Денис Владимирович.

Глава ДНР отметил, что работа по ускорению выдачи паспортов ДНР и приему документов на получение российского гражданства проведена колоссальная.

- Увеличено количество отделений Миграционной службы, увеличено количество сотрудников, которые прошли обучение и уже сейчас приступили к работе. Техническое оснащение было обновлено, - рассказывает Пушилин. - Сейчас совместно с министерством связи проходит тестирование, которое позволит синхронизировать электронную очередь с очной очередью. И убрать дубликаты. Люди записывались во все инстанции. Было много задвоений. Проведено много чисток. И там, где фигурировал 2023 год – уже это не соответствует действительности.

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