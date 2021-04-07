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Политика7 апреля 2021 15:58

Денис Пушилин: «Если бы Украина выполнила в полной мере Минские соглашения, Украины как государства уже не было бы»

Глава Донецкой Народной Республики указал на неспособность Киева соблюдать взятые на себя обязательства
Ирина ДМИТРИЕВА
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Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Фото: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Фото: сайт Главы ДНР

Обсуждая вопрос эффективности Минских соглашений на сегодняшней пресс-конференции в Донецке, Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что благодаря им в свое время в Донбассе были остановлены полномасштабные боевые действия. Что дало возможность Республике выстроить свою государственность и запустить экономику, чего в условиях большой войны сделать было бы невозможно.

Но подписывая эти соглашения, Украина заведомо соглашалась на невыгодные для себя условия. Поэтому не нашла сейчас лучшего способа, чем попросту игнорировать их.

- Если бы Украина выполнила в полной мере Минские соглашения, Украины как государства уже не было бы. Но Украина это подписала, и обязана это выполнить, - заявил Глава ДНР.

Напомним, сегодня в Донецке Глава ДНР Денис Пушилин провел большую пресс-конференцию с участием республиканских и зарубежных СМИ. Она посвящена седьмой годовщине со Дня провозглашения Донецкой Народной Республики.

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