Глава ДНР рассказал о льготах для молодых людей, которые пройдут воинскую службу по призыву

Денис Пушилин в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 7 апреля, в Донецке проходит большая пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. Руководитель государства ответил на вопрос журналиста ДАН о преференциях для молодых людей, которые пройдут воинскую службу по призыву.

- У них будет большой успех у девушек, - пошутил Пушилин.

А потом остановился на конкретных преференциях. На время службы за срочником сохранится рабочее место и средняя зарплата. После службы появится возможность поступить в вуз на льготных условиях. Или поступить на службу в силовые структуры.

- Мы вернемся к той практике, которая была раньше. Когда на службу в МВД, МЧС и другие силовые ведомства принимали только тех, кто прошел срочную службу, - сказал Глава ДНР.

А в будущем это станет обязательным для тех, кто претендует на руководящую должность на госслужбе.

Денис Пушилин отметил, что мужчины должны уметь держать в руках оружие, быть способны защитить семью, дом, Родину.

- 2014 год показал, что чем больше у нас будет людей, которые смогут взять в руки оружие, тем больше возможность сохранить Республику, - подчеркнул Глава ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР Денис Пушилин: Донбасс символизирует крепость Русского мира

Лидер государства поздравил с Днем провозглашения независимости Донецкой Народной Республики (подробнее)