Глава ДНР Денис Пушилин: Мы ценим нашу возможность быть русскими

Глава ДНР Денис Пушилин вспомнил во время пресс-конференции события семилетней давности, когда была провозглашена Республика Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во время пресс-конференции 7 апреля Глава ДНР Денис Пушилин вспомнил о событиях семилетней давности, когда была провозглашена Донецкая Народная Республика.

— Если смотреть правде в глаза, то мы ценим нашу возможность быть русскими – говорить на русском языке, читать книги русской классики. Для нас это важно и ценно, — отметил Денис Пушилин.

Руководитель государства отметил, что многие тогда совершали подвиг, принимая решение о том, чтобы пойти на референдум. Поскольку тогда было небезопасно выражать свою позицию из-за присутствия Службы безопасности Украины и представителей правоохранительных органов.

— Что нас двигало тогда? Вот, наверное, ценность корней, ответственность за следующие поколения. Мы свое право быть русскими отстаиваем с оружием в руках, поэтому у нас есть полное моральное право рассуждать о Русском мире. А также есть ответственность за русских, у которых не все так хорошо, как у нас, — добавил Глава ДНР.

Напомним, что сегодня в ДНР отмечают седьмую годовщину со Дня провозглашения Донецкой Народной Республики. 7 апреля 2014 года обнародовали декларацию о государственном суверенитете.

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