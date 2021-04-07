Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что работа ОБСЕ в Донбассе изменилась в худшую сторону

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что работа СММ ОБСЕ в Донбассе ухудшилась Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин во время пресс-конференции дал оценку работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Руководитель государства считает, что она изменилась в худшую сторону.

— Отчеты стали не информативными. Раньше даже обыватель мог понять, кто виноват, кто начал обстрел, а сейчас все сводится к очень сухим формулировкам, из которых можно толковать все что угодно, — отметил Денис Пушилин.

Кроме того, действия международных наблюдателей в Донбассе не соответствуют их мандату. Достаточно вспомнить тот факт, что сотрудники ОБСЕ до сих пор не обследовали место гибели ребенка под Енакиево.

— СММ ОБСЕ в переговорном процессе занимают откровенно украинскую сторону. Это неправильно и не допустимо. Со своей позиции мы будем инициировать возможность, чтобы СММ ОБСЕ все же действовала в рамках своего мандата, — добавил Денис Пушилин.

Напомним, что сегодня в ДНР проходит пресс-конференция Главы Республики Дениса Пушилина, на которой он отвечает на вопросы населения и СМИ на актуальные темы. «Комсомольская правда» следит за ходом конференции. Ее ключевые моменты можно прочитать по ссылке.

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