Украина по факту вышла из дополнительных мер контроля перемирия еще в сентябре 2020 года

Отвечая на вопрос о том, кто из сторон начал эскалацию конфликта в Донбассе, Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что «для нас ответ очевиден». Фото: Официальный сайт Главы ДНР

Отвечая на вопрос российского журналиста, о том, кто из сторон начал эскалацию конфликта в Донбассе, Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что «для нас ответ очевиден».

По словам Главы государства, началось все с фактического выхода украинской стороны из дополнительных мер контроля перемирия, подписанное 27 июля 2020 года. Относительно «режим тишины» соблюдался до сентября. Именно тогда ВСУ начали приближать свои позиции к линии соприкосновения, а уже с декабря туда подтянулась техника противника.

— Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ только с начала 2021 года зафиксировала более 600 единиц тяжелой техники. Она была обнаружена на железнодорожных станциях на украинской стороне, — добавил Глава ДНР в ходе своего ответа.

Напомним, что сегодня в ДНР проходит пресс-конференция Главы Республики Дениса Пушилина, на которой он отвечает на вопросы населения и СМИ на актуальные темы. «Комсомольская правда» следит за ходом конференции. Ее ключевые моменты можно прочитать по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пресс-конференция Главы ДНР 7 апреля: Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось

В Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР 7 апреля (подробнее)