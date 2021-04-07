Денис Пушилин о подготовке военнослужащих Республики: Они обучаются и в плане обороны, и в плане наступательных действий

В Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Если Украина начнет войну в Донбассе, то где остановятся силы Донецкой Народной Республики – никто не скажет. Об этом на пресс-конференции заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Мы делаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но, если, Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся – никто сейчас не скажет, - заявил Денис Владимирович.

Глава Республики рассказал о подготовке военнослужащих Народной милиции ДНР.

Если мы окунемся в подготовку наших военнослужащих, то они обучаются по разным направлениям: и в плане обороны, и в плане наступательных действий, - говорит Пушилин. - Причем, это этапы слаживания мы проводили между подразделениями ДНР и ЛНР.

Напомним, в Донецке проходит пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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В Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина (подробности)