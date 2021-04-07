Пресс-конференция Главы ДНР 7 апреля: Мы сделаем все возможное, чтобы большой войны не началось

В Донецке проходит пресс-конференция Главы ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

На пресс-конференции Глава Донецкой Народной Республики заявил, что желание освободить территорию Донбасса, которая находится под контролем Киева, есть. И будет сделано все для этого возможное – дипломатическим путем.

- Желание освободить территорию, освободить русских, которые находятся в условиях несопоставимых с нами – есть. Война – она страшна. Во всех своих проявлениях. И с вами это знаем, как никто другой, - говорит Пушилин. -Потому что мы теряли близких, родных, друзей, знакомых. Видели, разрушенные здания, дома. Потом их восстанавливали, потом в них снова попадали снаряды.

Глава ДНР отметил, что просчитываются разные варианты и как будет на самом деле – покажет время.

- Мы делаем все возможное, чтобы большой войны не началось, но, если, Украина сделает этот шаг, то где мы остановимся – никто сейчас не скажет, - подчеркнул Денис Владимирович. - Если мы окунемся в подготовку наших военнослужащих, то они обучаются по разным направлениям: и в плане обороны, и в плане наступательных действий. Причем, это этапы слаживания мы проводили между подразделениями ДНР и ЛНР.

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