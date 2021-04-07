Денис Пушилин: Сегодня необходимости проводить всеобщую мобилизацию нет

С учетом того, на что решиться Украина, тогда будут приниматься соответствующие решения. Фото: сайт Главы ДНР

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике не планируется проведение всеобщей мобилизации. Об этом на пресс-конференции в Донецке сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Сейчас такой необходимости, проводить полную мобилизацию общества, нет. Сегодня и наши Вооруженные силы, и правоохранительные органы – слаженные подразделения, которые готовы противостоять, - говорит Пушилин. - С учетом того, на что решится Украина, тогда будут приниматься соответствующие решения. Плановые мероприятия прописаны.

Денис Владимирович отметил, что в Республике есть резерв из тех людей, которые принимали участие в боевых действиях, но сейчас не находятся в рядах Народной милиции.

- Многие из них стали обращаться, и говорить, что они готовы. Они интересуются точкой сбора, - говорит руководитель государства. - Более того, большое количество добровольцев из Российской Федерации и других стран обращаются.

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