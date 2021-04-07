Глава ДНР сообщил, что сейчас призыв на военную службу проходит на добровольной основе

Денис Пушилин рассказал о призыве на военную службу в Республике. Фото: сайт Главы ДНР

Призыв на военную службу в Донецкой Народной Республики – пробный и добровольный. Об этом на пресс-конференции с журналистами заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Призыв у нас пробный. У нас далеко идущие планы. Сейчас призыв добровольный. Те, кто сейчас призывается и будут получать воинские специальности, они не будут попадать на линию соприкосновения. Мы их будем обучать вдали от линии соприкосновения, но со всеми возможностями, которые у нас есть, - сказал Денис Владимирович.

На всеобщий призыв Республика планирует выйти, когда к этому будет все готово.

- Когда будут отточены все механизмы работы военкоматов в нынешней ситуации, обеспечения военнослужащих всеми довольствиями, - говорит руководитель государства. - Сейчас призыв небольшой – всего 200 человек. Желающих гораздо больше. Тем более, что это первый призыв в истории Донецкой Народной Республики. Он знаковый со всех сторон.

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