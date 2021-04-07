Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин проведет большую пресс-конференцию

Денис Пушилин в прямом эфире ответит на вопросы десятков республиканских и зарубежных журналистов. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 7 апреля, Глава ДНР Денис Пушилин проведет пресс-конференцию. На нее аккредитовались десятки республиканских и зарубежных журналистов. Пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики начнется в 12 часов. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Республики.

- Встреча лидера государства с журналистами пройдет в очном формате и онлайн-режиме, - отметили в пресс-службе.

Прямая трансляция пресс-конференции будет осуществляться всеми республиканскими телеканалами, а также на официальном сайте Главы Донецкой Народной Республики. Будет доступна онлайн-трансляция на YouTube

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